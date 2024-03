Baschetbalistii Craiovei au incheiat cu succes Grupa 11-18

In ultima etapa din Grupa 11-18 a Ligii Nationale Masculine de Baschet, SCM Universitatea Craiova s-a impus, in Sala Polivalenta, in fata unei asistente reduse, in duelul pentru primul loc cu CSM Tg. Jiu, scor 84-65, pe sferturi: 21-20, 23-14, 27-13, 13-18. Antrenorul Panayotis Yannaras a folosit jucatorii: Freeman 17 puncte, Dragan 17, Zotov 15, Casale 14, Krutous 6, Blaj Voinescu 6, Tibirna 4, Sessoms 4, Puscasu 1, Watson, Agapie.Asadar, formatia din Banie a terminat pe prima pozitie Grupa ... citește toată știrea