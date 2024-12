Baschetbalistii Craiovei au invins campioana, U BT Cluj

Baschetbalistii de la SCM Universitatea Craiova a profitat din plin de absentele importante pe care campioana, U BT Cluj, le-a avut in deplasarea din Sala Polivalenta, si s-au impus in meciul din etapa a 11-a a campionatului, scor 73-65, pe sferturi: 19-13, 15-17, 22-16, 17-19. Devante Juwon Brooks a fost "man on fire" pentru formatia din Banie, terminand in double double, cu 20 de puncte, 10 recuperari (dintre care 5 ofensive), 2 ... citește toată știrea