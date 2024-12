Baschetbalistii Craiovei au invins Dinamo si s-au calificat in Final 8-ul Cupei Romaniei

Echipa masculina de baschet SCM Universitatea Craiova a invins-o pentru a doua oara in acest sezon la un singur punct diferenta pe Dinamo Bucuresti, ambele jocuri in Sala Polivalenta din Banie. Miercuri seara, cele doua rivale au deschis turul al treilea al Cupei Romaniei, confruntarea fiind devansata pentru ca alb-rosii vor juca saptamana viitoare in cupele europene. Oltenii aveau ascendentul moral al unui prim succes in acest sezon, scor 71-70, atunci cand Giordan Watson a marcat cosul ... citește toată știrea