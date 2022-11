Baschetbalistii Craiovei au invins lejer Sibiul

A doua victorie in Liga Nationala, din 5 meciuri, pentru baschetbalistii de la SCMU Craiova, care s-au impus, sambata seara, cu 97-72 (23-17, 31-17, 24-21, 19-17), in fata lui CSU Sibiu. Desi asistenta a fost una redusa, numai cateva sute de spectatori adunandu-se in Sala Polivalenta, SCMU Craiova a oferit cea mai spectaculoasa reprezentatie a sezonului, stabilind, de altfel, si recordul de puncte marcate. Antrenorul Vitaly Stepanovski a folosit toti jucatorii din lot, respectiv: Palmi 25 ... citeste toata stirea