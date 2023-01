Baschetbalistii Craiovei au invins Pitestiul

Baschetbalistii de la SCMU Craiova au castigat primul meci din 2023, scor 68-62, in Sala Polivalenta, contra lui FC Arges Pitesti, pe sferturi: 25-16, 17-18, 14-16, 12-12. Echipa antrenata de Vitaly Stepanovski a dominat partida de la un capat la altul, numai in sfertul al treilea oaspetii avand o revenire de moment, cand au si preluat, unica data, conducerea pe tabela de marcaj, 50-49. Ca de obicei cand se implica total, in acest sezon, Craiova s-a aparat excelent si a tinut sub 65 de puncte ... citeste toata stirea