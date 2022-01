Baschetbalistii Craiovei au invins Sibiul

Echipa de baschet SCMU Craiova a castigat primul meci din 2022, scor 88-76, pe sferturi: 28-16, 24-18, 16-20, 20-22, in Sala Polivalenta, contra lui BC CSU Sibiu. Dupa ce au amanat mai multe jocuri din pricina infectarilor cu COVID-19, in propriul lot sau al adversarilor, baschetbalistii Craiovei au debutat in 2022 in ultima zi din ianuarie si au obtinut un succes concludent, dupa un meci dominat net.Au evoluat pentru SCMU Craiova: Qualls 29 de puncte, Tabarna 12, Franklin 13, Robinson 12, ... citeste toata stirea