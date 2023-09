Baschetbalistii de la SCMU Craiova au incheiat rapid conturile cu prima competitie a stagiunii, Cupa Romaniei, dupa ce au fost eliminati in prima faza. Desi au gazduit una dintre grupe, in Sala Polivalenta, cei de la SCMU au pierdut ambele meciuri, chiar daca numai la diferenta de o posesie. Dupa ce au cedat in fata celor de la SCM Timisoara, jucatorii lui Vitaly Stepanovski au fost invinsi si de Petrolul ... citeste toata stirea