Baschetbalistii Craiovei, duel cu Petrolul, in Polivalenta

Echipa masculina de baschet SCMU Craiova joaca miercuri, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta, cu Petrolul Ploiesti, in etapa a 16-a a Ligii Nationale. Craiovenii sunt pe locul 6 in Conferinta A, cu 20 de puncte, iar Petrolul este pe locul 3, cu 22 de puncte, dar cu un meci mai mult disputat. Antrenorul ucrainean al Craiovei a prefatat duelul de maine."Ne apropiem de finalul acestei prime parti a campionatului, iar fiecare meci ramas este extrem de important. Fiecare punct conteaza, iar ... citeste toata stirea