Baschetbalistii Craiovei, fara replica in fieful liderului

Seria buna a baschetbalistilor de la SCM Universitatea Craiova s-a incheiat pe terenul liderului neinvins al Ligii Nationale Masculine de Baschet, CSM Oradea, care s-a impus net in duelul din etapa a 12-a, scor 81-58, pe sferturi: 19-12, 22-17, 21-16, 19-13. Au jucat pentru formatia din Banie: Brooks 18 puncte, Crowley 13, Howard 9, Cabral 4, Sinik 4, Watson 3, Vida 3, Ilie 2, Puscasu 2, Badiu. In etapa urmatoare, SCMU Craiova, care se afla pe locul 8 in clasament, cu 18 puncte, primeste vizita ... citește toată știrea