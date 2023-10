Dupa ce au fost eliminati din Cupa Romaniei, baschetbalistii de la SCMU Craiova incep campionatul si o fac cu un meci contand pentru etapa a treia din Conferinta B a LNMB, contra vicecampioanei CSM Oradea, miercuri, in Sala Polivalenta, de la ora 17.30 (in direct la Digi Sport 2 si Prima Sport 1). Primele doua partide din campionat ale Craiovei au fost amanate, datorita prezentei lui George Blaj-Voinescu la loturile nationale 3*3 ale Romaniei, in timp ce Oradea a avut un joc amanat, iar in ... citeste toata stirea