Baschetbalistii Craiovei incep play-off-ul, in Trivale

Echipa de baschet SCMU Craiova disputa astazi, de la ora 18, in Trivale, primul meci din seria de play-off "cel mai bun din 3 meciuri", contra formatiei FC Arges Pitesti. Se dueleaza echipele de pe locurile 4 si 5, pitestenii adjudecandu-si ambele partide din sezonul regular. Al doilea meci al seriei de play-off se disputa vineri, de la ora 19.30, in Polivalenta din Banie."Pitesti este o echipa foarte buna, cu experienta. Trebuie sa ramanem concentrati, atat in defensiva, cat si in ofensiva ... citeste toata stirea