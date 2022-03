Baschetbalistii Craiovei, invinsi acasa de Pitesti

Intr-un meci foarte important pentru patrunderea in Top 4 la finalul sezonului regular, SCMU Craiova a fost invinsa, in Sala Polivalenta, de BCM FC Arges Pitesti, scor 90-74, pe sferturi: 23-23, 25-25, 20-12, 22-14. Unicul jucator care a dat satisfactie pe deplin in tabara amfitrionilor a fost ultimul sosit, Sha'marcus Kennedy, cu 26 de puncte, 8 recuperari si 4 pase decisive.Au jucat pentru SCMU Craiova: Kennedy 26 de puncte, Wyatt 15, ... citeste toata stirea