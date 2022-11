Baschetbalistii Craiovei, invinsi la Tg. Mures

Prestatiile si rezultatele din FIBA Europe Cup nu sunt confirmate si in campionatul intern de baschetbalistii de la SCM Universitatea Craiova, care au trei infrangeri in cele patru partide jucate. Miercuri seara, echipa antrenata de Vitaly Stepanovski a cedat in deplasarea cu CSM Tg. Mures, scor 75-73, pe sferturi: 15-18, 19-11, 18-19, 23-25. Au jucat pentru SCMU Craiova: Watson 18 puncte, Mijovic 12, Palmi 11, Hopkins 10, Nikolic 8, Flanningan 5, Edwards 4, Coconea 3, Blaj Voinescu 2, Tibirna. ... citeste toata stirea