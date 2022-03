Echipa masculina de baschet a Craiovei n-a reusit sa-si ia revansa in fata Voluntariului pentru finala Cupei Romaniei, pierduta chiar in Banie. In duelul de campionat, disputat in sala "Gabriela Szabo" din comuna ilfoveana, baschetbalistii antrenati de Michalis Kakiouzis au cedat cu 88-82, pe sferturi: 23-13, 25-32, 26-9, 28-14.Au evoluat pentru SCMU Craiova: Wyatt 25 de puncte, Qualls 16, ... citeste toata stirea