Baschetbalistii Craiovei, invinsi pe final la Brasov

Echipa de baschet a Craiovei a clacat in ultimul sfert si a fost invinsa in deplasare de Corona Brasov, in meciul din etapa a 19-a din LNMB, scor 89-82 (24-23, 19-19, 17-18, 29-22). Austin Crowley a avut o prestatie deosebita sub Tampa, bifand un double double in 33 de minute pe parchet, in care a reusit 19 puncte, 10 recuperari si 4 assist-uri. Brasovenii au 7 succese consecutive in ... citește toată știrea