Baschetbalistii Craiovei, invinsi si la Tg. Mures

Echipa masculina de baschet a Craiovei a acumulat nu mai putin de 4 infrangeri in primele 5 etape din campionat, dupa ce a pierdut, in runda a 5-a a LNMB, in deplasare, cu CSM Tg. Mures, scor 89-76, pe sferturi: 25-23, 17-21, 25-13, 22-19.Au jucat pentru formatia antrenata de Javier Carrasco Soriano: Bueriberi 20 de puncte, Dolenc 13, Vida 11, Brooks 8, Crowley 8, Watson 6, Haynes Jones 4, Badiu 4, Howard 2, Ilie. La formatia gazda au evoluat nu mai putin de 5 fosti jucatori ai Craiovei: ... citește toată știrea