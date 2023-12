Dupa ce au inceput sezonul cu 6 esecuri consecutive, in campionat si Cupa Romaniei, unele si influentate de ghinion, baschetbalistii de la SCMU Craiova si-au revenit spectaculos si au atras si sansa de partea lor, acumuland 4 victorii la rand, doua in over time, iar una la un singur punct diferenta. Asa s-a incheiat meciul-restanta de la Valcea, dintre formatia gazda si cea antrenata de Vitaly Stepanovski: 77-78, pe sferturi: 22-22, 15-19, 20-15, 20-22.Au jucat pentru SCMU ... citeste toata stirea