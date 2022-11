Baschetbalistii Craiovei s-au calificat in faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup

Baschetbalistii de la SCM Universitatea Craiova s-au calificat in faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup, dupa ce a reusit patru victorii in tot atatea meciuri jucate in grupa H a competitiei. Miercuri seara, SCM Universitatea Craiova a reusit un succes clar in derby-ul romanesc cu CSO Voluntari, disputat la Ploiesti, scor 74-60 (28-11, 13-20, 19-10, 14-19). Giordan Watson, a fost MVP-ul partidei din Sala "Olimpia", in care Craiova a avut un procentaj teribil, de peste 60 la suta, la aruncarile ... citeste toata stirea