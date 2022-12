Baschetbalistii Craiovei s-au calificat in sferturile Cupei Romaniei

Desi au pierdut la limita, scor 78-77, confruntarea cu Athletic Constanta, echipa de baschet SCMU Craiova s-a calificat in Final 8-ul Cupei Romaniei. La fel ca la turneul de calificare in grupele FIBA Europe Cup, craiovenii au acces in faza urmatoare a Cupei din postura de lucky-looseri, datorita cosaverajului, dupa ce castigasera primul meci al triunghiularului de la Constanta, cu Laguna Sharks Bucuresti.Au jucat pentru SCMU Craiova: Nikolic 15p, Hopkins 13, ... citeste toata stirea