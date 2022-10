Baschetbalistii Craiovei, succes in Germania, in FIBA Europe Cup

Echipa masculina de baschet SCM Universitatea Craiova face un sezon excelent pana acum in cupele europene, la prima participare din istoria clubului. Dupa ce a acces in grupele FIBA Europe Cup, in urma turneului de calificare din Lituania, formatia antrenata de ucraineanul Vitaly Stepanovski are maximum de puncte dupa primele doua meciuri din grupa H. Dupa ce si-au adjudecat duelulul romanesc cu CSO Voluntari, Craiova a castigat si in etapa a doua, in Germania, contra echipei Hakro Merlins ... citeste toata stirea