Baschetbalistii Craiovei, succes net la Galati

Echipa de baschet a Craiovei s-a impus clar in deplasare cu CSM Galati, scor 85-69, pe sferturi: 25-16, 13-17, 21-17, 26-19. Victoria din campionat alimenteaza sperantele de calificare in finala Cupei Romaniei. In Final Four-ul care va avea loc saptamana viitoare, in Sala Polivalenta din Banie, SCMU Craiova va juca in semifinale tocmai contra victimei sale recente, formatia din Galati (15 februarie, ora 20). In cealalta semifinala se vor duela U