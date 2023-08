O noua editie din Bundesliga incepe astazi, de la ora 21:30, cu un meci intre Werder Bremen si Bayern Munchen, pe Weserstadion. Umilita in Supercupa de RB Leipzig, campioana nu-si permite sa rateze startul si in campionat, desi nu arata deloc grozav cu Thomas Tuchel. Chiar daca a reusit sa-l transfere pe Harry Kane de la Tottenham, Bayern a fost umilita chiar pe Allianz Arena, in Supercupa Germaniei, de Leipzig, 0-3, dupa un hat-trick al lui Dani Olmo. Au mai sosit Kim Minjae de la Napoli, ... citeste toata stirea