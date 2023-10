Bayern Munchen a invins pe teren propriu, scor 8-0, pe Darmstadt, in etapa a 9-a din Bundesliga, toate golurile fiind marcate in repriza secunda, iar unul dintre ele a fost reusit de Harry Kane cu un sut din propria jumatate de teren. Cu Manuel Neuer revenit in poarta dupa aproape un an de absenta, Bayern a incasat un cartonas din minutul 4 (Kimmich), dar pana la pauza oaspetii au bifat si ei doua eliminari. Pentru bavarezi au punctat: Harry Kane (min. 51, 69, 88), Leroy Sane (min. 56, 64), ... citeste toata stirea