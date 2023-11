Bayern Munchen a fost eliminata in 16-imile Cupei Germaniei, competitie in care detine recordul de trofee - 20, de FC Saarbrucken, locul 15 in divizia a treia germana. Dupa un 8-0 reconfortant cu Darmstadt, in Bundesliga, Bayern parea sa aiba o misiune facila in DFB Pokal, mai ales dupa ce Thomas Muller deschisese scorul in minutul 16. Gazdele au punctat insa in prelungirile fiecarei repize, prin Sontheimer (45+1) si Gaus (90+6), producand socul competitiei. Neuer, De Ligt, Kim, Kimmich, Sane, ... citeste toata stirea