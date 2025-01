Bayern Munchen, manita cu Hoffenheim

Bayern Munchen o tine la 4 puncte distanta in lupta pentru titlu pe campioana Germaniei, Leverkusen, la jumatatea campionatului. Bavarezii au dispus, pe teren propriu, scor 5-0, de Hoffenheim, in etapa a 17-a din Bundesliga. Au marcat: L. Sane 7, 48, Guerreiro 12, Kane 26 penalti, Gnabry 66. Bayern este lider, cu 42 de puncte, urmat de Bayer Leverkusen, cu 38, si Eintracht, cu 33. In week-end, Bayern joaca acasa ... citește toată știrea