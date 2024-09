Bayern Munchen, manita la Bremen

Inceput de sezon formidabil pentru Bayern Munchen, care are 6 victorii in tot atatea partide in cele 3 competitii in care a jucat, marcand 29 de goluri si primind 5. In etapa a 4-a din Bundesliga, Bayern a invins, in deplasare, cu 5-0, pe Werder Bremen, goluri: Olise '24, '61, Musiala '33, Kane '58 ... citește toată știrea