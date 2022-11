Bayern Munchen a surclasat-o, pe teren propriu, pe Werder Bremen, scor 6-1, intr-un meci din etapa a 14-a a Bundesligii. Gnabry a reusit o tripla pentru lider, tocmai impotriva echipei de la care a fost adus in Bavaria. Borussia Dortmund a pierdut la Wolfsburg, scor 0-2, are 25 de puncte si este pe locul 4, la 6 puncte in spatele lui Bayern. Freiburg este pe 2 si se poate apropia la un punct de lider ... citeste toata stirea