Bayern Munchen si-a permis un nou pas gresit in Bundesliga

Dupa ce pierduse acasa cu Bochum, Bayern Munchen, liderul detasat din Bundesliga, si-a mai permis un pas gresit, remizand, scor 1-1, in deplasare cu Union Berlin, in cadrul etapei a 26-a. Bavarezii au deschis scorul in minutul 57, prin Sane, iar Union a egalat prin Hollerbach (83). Leverkusen se poate apropia abia la 6 puncte de lider, daca se impune azi la Stuttgart.In derby-ul etapei, RB Leipzig a trecut pe teren propriu, cu 2-0, de Borussia Dortmund, prin golurile marcate de Xavi Simons