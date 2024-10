Bayern, Real si Atletico, invinse in Champions League

Seara cu surprize in Champions League, cateva favorite pierzand in deplasare. Cu printul William in tribune si cu Radu Petrescu la centru, Bayern a fost invinsa la Birmingham, columbanul Duran marcand pentru Aston Villa, la o faza in care Neuer a iesit inoportun. Campioana Europei, Real Madrid, desi l-a avut si pe Mbappe in teren pe final de joc, a fost invinsa la Lille. O soarta si mai cruda a avut Atletico Madrid, sfartecata de "vulturii" Benficai. Feyenoord si Juventus s-au impus cu 3-2 in ... citește toată știrea