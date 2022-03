Bayern si Liverpool, in sferturile Champions League

Bayern Munchen si Liverpool sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Champions League, in urma returului optimilor.Dupa 1-1 in tur, Bayern Munchen a surclasat-o in retur, scor 7-1, pe RB Salzburg. Au marcat: Lewandowski '12 (p), '21 (p), '23, Gnabry '31, Muller '54, '83, Sane '85 / Kjaergaard '70.In celalalt meci al zilei, Liverpool a pierdut pe teren propriu, scor 1-0, cu Inter Milano, dar "cormoranii" castigasera cu 2-0 pe San Siro si merg in sferturi. Italienii ... citeste toata stirea