Goluri putine in Champions League, la primele doua optimi de finala. Cu Tatarusanu intre buturi, AC Milan s-a impus pe San Siro cu 1-0 contra lui Tottenham Hotspur. Unicul gol al meciului a fost marcat de Brahim Diaz, in minutul 7.In celalalt meci al serii, pe Parc des Princes, Paris Saint-Germain a pierdut cu 0-1, cu Bayern Munchen, prin golul marcat de Kingsley Coman, in minutul 53. A fost acelasi ... citeste toata stirea