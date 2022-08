Bayern si PSG si-au demolat adversarii, in deplasare

Finalistele Champions League din 2020, Bayern Munchen si PSG, au impresionat in acest week-end prin victoriile categorice reusite in meciurile de campionat, ambele marcand 7 goluri in deplasare. Bayern Munchen s-a impus Bochum, scor 7-0, in etapa a treia a Bundesligii, goluri: Leroy Sane (4), de Ligt (26), Coman (33) Sadio Mane (42, 60), Gamboa (69 autogol), Gnabry (76). Bayern nu resimte deloc plecarea lui Lewandowski, marcheaza la foc automat si se afla pe primul loc in clasament cu 9 puncte. ... citeste toata stirea