Begu si Carstea, in turul 2 la Wimbledon

Sorana Carstea, locul 32 WTA, s-a calificat in turul doi la Wimbledon, trecand in primul tur de sarboaica Aleksandra Krunic (107 WTA), scor 7-6 (5), 7-6 (1), dupa o ora si 44 de minute. In runda urmatoare, Sorana o va intalni pe castigatoarea meciului dintre Astra Sharma (Australia, 136 WTA) si Tatjana Maria (Germania, 103 WTA).Irina Begu, locul 43 WTA, s-a calificat si ea in turul doi la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Ekaterine Gorgodze (114 WTA), din Georgia, scor ... citeste toata stirea