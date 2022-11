Belgia invinge nemeritat Canada

Nationala Belgiei, locul 3 la Cupa Mondiala din Rusia, s-a prezentat modest la debutul la turneul final din Qatar, dar a invins Canada cu 1-0. Nord-americanii, dezinvolti, au dominat clar partida, in special prima repriza, cand au ratat multe ocazii, inclusiv un penalty, prin Davies, starul lui Bayern, si li s-a refuzat un altul, si mai evident ca primul. In schimb, belgienii, intr-o formula plafonata, dominata de lehamite si egoism, au speculat o minge aruncata de Alderwiereld in avanposturi ... citeste toata stirea