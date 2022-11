Belgia, sau mai degraba Blegia, invinsa de Maroc

Belgia a primit in sfarsit ce merita pentru jocul prestat la acest Mondial, respectiv o infrangere. Paradoxal, "dracii rosii" au jucat mai putin rau decat in meciul castigat contra Canadei, dar nu suficient de bine pentru a obtine ceva in fata Marocului. Vedetele plafonate ale lui Robrto Martinez n-au chef nici sa alerge, nici sa-si paseze in situatii ideale si s-au vazut pedepsiti de "Leii din Atlas", care n-au fost naivi precum canadienii. Selectionerul Martinez refuza sa mearga pe mana ... citeste toata stirea