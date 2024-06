Bellingham a facut diferenta in meciul cu Serbia

Golul cu capul marcat de Bellingham in minutul 13 a adus victoria Angliei, scor 1-0, contra Serbiei, intr-un meci din grupa C de la Euro 2024. Sarbii au controlat partea secunda, dar cea mai mare ocazie a avut-o Harry Kane, care a reluat in bara, in minutul 77.Anglia: Pickford - K. Walker, Stones, Guehi, Trippier - Alexander-Arnold (C. Gallagher 69), ... citește toată știrea