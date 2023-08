Campioana Portugaliei, Benfica Lisabona, a cucerit si Supercupa Portugaliei, scor 2-0, contra detinatoarei Cupei Portugaliei, FC Porto. Pe Estadio Municipal din Aveiro, meciul s-a decis in repriza secunda, in decurs de 7 minute. Angel Di Maria (61) a punctat la primul sau meci dupa revenirea in randul "Vulturilor", iar croatul Petar Musa ... citeste toata stirea