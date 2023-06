Atacantul francez Karim Benzema (35 de ani) a semnat un contract pe trei ani cu formatia Al-Ittihad, urmand sa incaseze 100 de milioane de euro pentru fiecare an petrecut la campioana din Arabia Saudita. Benzema s-a despartit recent de Real Madrid si va fi rival in campionatul Arabiei Saudite cu fostul sau coleg de la Real, Cristiano Ronaldo, care evolueaza la Al Nassr.In cele paisprezece sezoane in care a evoluat pe "Santiago ... citeste toata stirea