Bergodi: "Craiova vrea sa ne dea cu terenul in cap"

Stiinta debuteaza in noul campionat vineri, de la ora 21.30, pe stadionul "Ion Oblemenco" contra lui Sepsi OSK. Pregatita de fostul antrenor al Universitatii, Cristiano Bergodi, formatia covasneana s-a impus in ultimele trei dueluri directe cu alb-albastrii. Din acest motiv, tehnicianul italian crede, cunoscand "orgoliul oltenesc", ca in Banie este mare sete de revansa."Sper sa terminam cu euforia dupa castigarea Supercupei, pentru ca jucam cu Universitatea Craiova si imi este frica. E bine ... citeste toata stirea