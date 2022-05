Bergodi: "Marele meu regret e ca nu am jucat cu spectatori meciul de titlu cu CFR, acum doi ani"

Antrenorul celor de la Sepsi, italianul Cristiano Bergodi, spune nu avea mari sperante pentru calificarea in finala Cupei Romaniei, atunci cand a vazut adversarul de la tragerea la sorti a semifinalelor, Universitatea Craiova. Italianul are si un mare regret, ca nu a jucat cu spectatori finala campionatului din 2020, Universitatea Craiova - CFR Cluj, meci castigat atunci cu 3-1 de ardeleni."Cupa era un obiectiv foarte important pentru noi, dar nu credeam ca ne calificam cand am vazut ... citeste toata stirea