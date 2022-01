Bergodi: "Trebuie sa fim atenti la anumiti jucatori ai Craiovei"

Antrenorul care in 2020 a fost cu Universitatea Craiova la o ora de castigarea unui titlu in Liga I, Cristiano Bergodi, va fi adversarul Stiintei in meciul cu Sepsi, programat vineri, de la ora 20. Italianul a prefatat astfel duelul cu fosta sa echipa:"Va fi un meci foarte dificil pentru ca intalnim una dintre cele mai bune echipe din Romania. Universitatea Craiova are un lot competitiv, a aratat bine in ultimul meci. Noi nu avem un moral asa bun, pentru ca am pierdut ... citeste toata stirea