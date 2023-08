Curtat de FC Barcelona si PSG, portughezul Bernardo Silva (29 de ani) si-a prelungit contractul cu Manchester City pana in 2026, acordul fiind anterior pana in 2025. Lusitanul este unul dintre favoritii lui Pep Guardiola, iar ramanerea lui era vitala, dupa despartirea de Gundogan si accidentarea lui De Bruyne. Bernardo Silva a jucat 308 de meciuri, a marcat 55 de goluri si a oferit 59 de pase decisive in 6 sezoane la City, unde a venit in vara anului 2017 de la AS Monaco, in schimbul a 50 de ... citeste toata stirea