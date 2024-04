Athletic Bilbao a castigat Cupa Spaniei, invingand in finala de la Sevilla pe Real Mallorca, scor 5-3 in urma loviturilor de departajare. Dupa 120 de minute a fost 1-1. Rodriguez in minutul 21 a deschis scorul pentru echipa din Insulele Baleare, iar Sancet a egalat pentru basci, in minutul 50. La loviturile de departajare, pentru trupa lui Ernesto Valverde au inscris: Raul Garcia, Iker Muniain, Mikel Vesga ... citește toată știrea