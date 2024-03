Bilbao, calificare en-fanfare in finala Cupei Spaniei

Athletic Bilbao si Mallorca vor disputa finala Cupei Spaniei, pe arena La Cartuja din Sevilla, pe 6 aprilie. Bilbao a trecut in semifinale cu o dubla victorie de Atletico Madrid, 1-0 in deplasare si 3-0 in meciul retur, pe San Mames. Fratii Inaki si Nico Williams au facut 2-0 la pauza, marcand unul din pasa celuilalt (I. Williams '13, N. Williams '42), iar celalalt atacant al lui Ernesto Valverde, Guruzeta, a punctat in minutul 61.Athletic Bilbao este una dintre ... citește toată știrea