Campion al lumii cu reprezentativa Angliei in 1966, un star al lui Manchester United, internationalul englez Bobby Charlton s-a savarsit din viata, la varsta de 86 de ani, dupa cum a anuntat sambata clubul englez. Cu Bobby Charlton, Manchester United a devenit primul club britanic castigator al trofeului CCE, in 1968, dupa o finala de vis cu Benfica Lisabona, echipa lui Eusebio. O performanta, cu atat mai eclatanta, cu cat in urma cu numai 10 ani, 8 dintre coechipierii sai isi pierdeau viata in ... citeste toata stirea