Echipa argentiniana Boca Juniors si cea braziliana Fluminense vor disputa finala Copei Libertadores, pe 4 noiembrie, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro. Fluminense, echipa la care joaca fostul madrilen Marcelo, s-a impus in semifinala cu o alta formatie braziliana, Internacional Porto Alegre. In retur a fost 2-1, dupa 2-2 in prima mansa, goluri marcate de Kennedy (min. 81) si German Cano (min. 87), respectiv Gabriel Mercado (10).In cea de-a doua semifinala, Boca Juniors s-a impus la ... citeste toata stirea