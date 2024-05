Bochum continua in Bundesliga, dupa remontada din baraj

Invinsa cu 3-0 pe teren propriu de Fortuna Dusseldof, in barajul pentru promovare/mentinere in Bundesliga, Bochum a remontat in returul din deplasare, impunandu-se cu acelasi scor. Dubla lui Philipp Hoffman (18, 66) si reusita din penalty a lui Stoger (70) au dus meciul in prelungiri, unde gazdele au ratat cateva uriase ocazii de gol si de a ... citește toată știrea