Bologna continua parcursul remarcabil in Serie A

Bologna face un sezon de vis in Serie A, fiind pe locul 4, ultimul care asigura participarea in Champions League, cu 54 de puncte, la 6 puncte de locul 5, ocupat de AS Roma. Vineri seara, in deschiderea etapei a 29-a, formatia lui Thiago Motta a invins, in deplasare, scor 1-0, la Empoli. Desi nu l-au avut pe Zirkzee, accidentat, emilianii au dominat