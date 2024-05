Borussia Dortmund, prima finalista a Champions League

Borussia Dortmund este prima finalista a Ligii Campionilor, dupa un dublu succes cu 1-0 in semifinale cu Paris Saint-Germain. In returul de pe Parc de Princes, Dortmund a punctat printr-o lovitura de cap a lui Hummels in minutul 50. Borussia Dortmund va juca finala pentru a treia oara, dupa cea castigata in 1997 cu 3-1 contra lui Juventus si cea pierduta cu 2-1 in 2013 in fata lui Bayern Munchen.PSG: Donnarumma - Hakimi, ... citește toată știrea