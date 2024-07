Botev - Maribor 2-1, in duelul adversarilor Stiintei din cupele europene

Universitatea Craiova intra in competitiile europene in turul 2 preliminar din Conference League, unde va intalni invinsa dublei din turul 1 al Europa League dintre bulgarii de la Botev Plovdiv si slovenii de la Maribor. Meciurile vor avea loc pe 25 iulie, turul, la Plovdiv sau Maribor si pe 1 august, returul, pe "Ion Oblemenco".Indiferent de adversarul pe care-l va avea, pe olteni ii va astepta o dubla dificila de la debutul in Conference League si totodata o atmosfera fierbinte in prima ... citește toată știrea